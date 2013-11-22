Євромайдан планують збирати до Вільнюського саміту
Обурені зупинкою інтеграції в ЄС планують збирати Євромайдан до Вільнюського саміту.
Про це на своїй сторінці в Фейсбук написав журналіст Мустафа Найєм.
"Завтра збираємося там само в той же час - 22:00 на Майдані. Домовилися завтра о 12:00 разом з активістами розробити подальші плани", - написав він.
За його словами до протестувальників приєднаються також Арсеній Яценюк, Віталій Кличко та Олег Тягнибок.
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У свою чергу депутат Андрій Парубій у своєму Фейсбуці написав, що на Майдані встановлено чергування.
"Чергуємо на Майдані. Щоб захистити людей", - написав він.
При цьому депутат не уточнив скільки чоловік чергує і як довго вони залишатимуться на головній площі.
Нагадаємо, 21 листопада уряд вирішив призупинити процес підготовки до укладання угоди про асоціацію з ЄС.
Обурені цим рішенням ввечері 21 листопада зібралося на Майдані Незалежності в Києві.