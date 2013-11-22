На "Євромайдані" у Києві комунальники та міліція завадили активістам встановити намети

Як передає кореспондент УНІАН, активістів спочатку попередили про заборону суду встановлювати будь-які "малі архитектурні форми", а коли вони не послухались, міліція оточила "незаконні МАФи", а комунальники їх прибрали.

Водночас у столичній міліції УНІАН повідомили, що під час "демонтажу" наметових конструкцій сутичок з учасниками акції не виникало.

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Слід також зазначити, що, за різними оцінками, навколо центральної площі столиці зосереджено кілька десятків автобусів із, щонайменше 500 співробітниками міліції та бійців спецпідрозділів "Беркут" МВС України та "Барс" - Внутрішніх військ цього силового відомства.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів України 21 листопада прийняв рішення призупинити процес підготовки до укладення Угоди про асоціацію між Україною, Євросоюзом, Європейським співтовариством з атомної енергії та їх державами-членами.

Угоду попередньо планувалось підписати на Вільнюському саміті «Східного партнерства» 28-29 листопада.

Акції громадян, невдоволених цим рішення уряду, відбулися у багатьох містах України, зокрема, у Києві, Харкові, Дніпропетровську, Кіровограді, Тернополі, Івано-Франківську та інших.