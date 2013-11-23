Україна не відмовляється від співпраці з МВФ - Азаров

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем`єр-міністр України Микола Азаров в ефірі програми Шустер live на телеканалі «Інтер».

«Ми хіба відмовляємося від співпраці з Міжнародним валютним фондом? У 2010 році, коли ми прийняли порожню казну, ми пішли на умови ( МВФ - УНІАН). Це підвищення тарифів на газ і проведення пенсійної реформи. Другим етапом стало приведення всіх житлово-комунальних послуг у їх реальну вартість», - сказав він.

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Азаров підкреслив, що «дають гроші не тому, хто в них потребує, а тому, у кого вони є».

«Тому, як би не склалася ситуація в країні, ми виживемо, ми знайдемо рішення. Але ми ніколи не підемо на неприйнятні для нас умови ... Як нам не буде важко, ми знайдемо можливість не перекладати на наших людей тягар цих зобов`язань», - підкреслив Азаров.

Як повідомляв УНІАН, 21 листопада Кабмін прийняв рішення призупинити процес підготовки до укладення Угоди про асоціацію між Україною, Євросоюзом, Європейським співтовариством з атомної енергії та їх державами-членами.

Угоду попередньо планувалося підписати на Вільнюському саміті «Східного партнерства» 28-29 листопада.