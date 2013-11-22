Україна просила ЄС допомогти з МВФ, але у результаті так нічого і не отримала - Азаров

Про це заявив прем'єр-міністр України Микола Азаров в ефірі програми Шустер live на телеканалі «Інтер».

«Ми звернулися до ЄС і попросили… ми втрачаємо більше 2 млрд дол., тому допоможіть… укласти угоду з МВФ… МВФ повинен зняти неприйнятні для нас умови. Місяць проходить, два проходить. І буквально позавчора (в середу, 20 листопада, – УНІАН) я одержую лист від МВФ, де вимоги підвищити тарифи на 40% і т.д. Я скажу відверто, це була остання крапля. Наш громадянин буде вимушений платити більше, а зарплата не підвищується. Це було останньою краплею. Ми зрозуміли, що нам чекати допомоги нізвідки. Тому ми були вимушені зробити паузу», - відзначив Азаров.

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«Ми пояснювали і продовжуємо стверджувати, що ми націлені на євроінтеграцію і підписання Угоди про асоціацію. Але зараз ми Взяли паузу», - підкреслив прем'єр.

Як повідомляв УНІАН, 21 листопада Кабмін ухвалив рішення припинити процес підготовки до підписання Угоди про асоціацію між Україною і Євросоюзом.