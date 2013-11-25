Фюле назвав крайній термін вирішення питання про угоду з Україною

Про це заявив Єврокомісар з з питань розширення та Європейської політики сусідства Штефан Фюле

Як повідомляє власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це Фюле заявив під час відеомосту з Києвом.

"Ми готові і двері відчинені. В буквальному сенсі крайній термін для вирішення - це ранок п'ятниці", - сказав Фюле.

"Так, існує надія на підписання і надія, як відомо, вмирає останньою", - додав він.

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"Я знаю про рішення минулого четверга українського уряду. Ми знаємо, що, згідно з Конституцією України, це Президент підписує такого роду договори. Таку Угоду про асоціацію укладають усі члени ЄС. Така нагода не трапляється кожного другого дня чи кожного другого тижня. Зараз усе в руках української сторони, яка попросила про паузу", - заявив єврокомісар.

Як повідомляв УНІАН, 21 листопада уряд України прийняв розпорядження про призупинення підготовки до підписання Угоди про асоціацію з ЄС.

Це рішення викликало акції протестів у Києві, регіонах України, а також за кордоном.

Зокрема, 24 листопада більше 100 тис. осіб взяли участь у мітингу в Києві, вимагаючи від влади підписати Угоду про асоціацію з ЄС на саміті "Східного партнерства" у Вільнюсі 28-29 листопада.

Раніше сьогодні керівники Європейського Союзу заявили, що пропозиція підписання Угоди про асоціацію з Україною на Вільнюському саміті "Східного партнерства" все ще залишається на порядку денному, незважаючи на рішення уряду України призупинити підготовку до підписання угод.

Про це було сказано у спільній заяві президента Єврокомісії Жозе Мануеля Баррозу і голови Європейської ради Германа ван Ромпея.