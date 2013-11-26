Україна в грудні почне переговори з РФ щодо відновлення відносин — Азаров
14:42, 26 листопада 2013Політика
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Україна вже в грудні 2013 року почне переговори з Росією щодо активізації економічних відносин.
Азаров: З початку грудня ми сядемо за стіл переговорів
Про це заявив прем'єр-міністр України Микола Азаров під час зустрічі з журналістами іноземних ЗМІ у вівторок у Києві, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на агентство Рейтер.
«З початку грудня ми сядемо за стіл переговорів і виробимо «дорожню карту» для відновлення наших відносин», - сказав глава уряду.
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Уряд України 21 листопада розпорядився припинити процес підготовки до укладення Угоди про асоціацію з Євросоюзом. Кабмін мотивував це необхідністю розвитку економічних відносин з Росією і СНД.
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