Україна в грудні почне переговори з РФ щодо відновлення відносин — Азаров

Про це заявив прем'єр-міністр України Микола Азаров під час зустрічі з журналістами іноземних ЗМІ у вівторок у Києві, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на агентство Рейтер.

«З початку грудня ми сядемо за стіл переговорів і виробимо «дорожню карту» для відновлення наших відносин», - сказав глава уряду.

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Уряд України 21 листопада розпорядився припинити процес підготовки до укладення Угоди про асоціацію з Євросоюзом. Кабмін мотивував це необхідністю розвитку економічних відносин з Росією і СНД.