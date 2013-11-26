Не можна звинувачувати ЄС у тому, що зробить Росія - євродепутат

Таку думку кореспонденту УНІАН у Варшаві висловив депутат Європарламенту Яцек Саріуш-Вольський, який також є співголовою Європейської народної партії.

"Це якесь хворе мислення, що Євросоюз повинен компенсувати те, що по-злому зробить імперська Росія Путіна",- сказав він.

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За його словами, українська економіка може зазнати збитків у випадку здійснення погроз російської влади, а не дій Євросоюзу. "Не можна звинувачувати ЄС у тому, що зробить Росія", - наголосив Саріуш-Вольський.

Євродепутат, який є членом польської партії влади "Громадянська платформа", зауважив, що Угода про асоціацію Польщі з Євросоюзом також призвела до змін в міжнародній торгівлі. "У Польщі після створення асоціації теж відбулося зміщення у зовнішній торгівлі, коли зріс товарообіг із західними країнами на фоні падіння з країнами колишнього Радянського Союзу. Ми не казали собі за це платити, бо це був природній наслідок нашого виходу із Варшавського договору та осучаснення економіки", - сказав він.

"Чого б ЄС мав компенсувати Україні втрати?", - додав Саріуш-Вольський.