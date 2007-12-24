Янукович не амбітний: він лише підготує ПР до президентських виборів
14:16, 24 грудня 2007Політика
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Хто буде кандидатом – вирішить партія
Партія регіонів, «поза сумнівом», братиме участь у президентських виборах, заявив лідер партії Віктор ЯНУКОВИЧ сьогодні на прес-конференції в Києві.
Як передає кореспондент УНІАН, він підкреслив, що керуватиме «процесом підготовки до президентських виборів».
«А коли прийде час висунення, то вирішить партія, вирішить з`їзд з приводу кандидата від партії», - сказав В.Янукович.
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