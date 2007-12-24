Янукович не амбітний: він лише підготує ПР до президентських виборів

Партія регіонів, «поза сумнівом», братиме участь у президентських виборах, заявив лідер партії Віктор ЯНУКОВИЧ сьогодні на прес-конференції в Києві.

Як передає кореспондент УНІАН, він підкреслив, що керуватиме «процесом підготовки до президентських виборів».

«А коли прийде час висунення, то вирішить партія, вирішить з`їзд з приводу кандидата від партії», - сказав В.Янукович.