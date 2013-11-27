Азаров розповів, хто приймав рішення про призупинення Асоціації

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем'єр-міністр України Микола Азаров, відкриваючи сьогодні засідання уряду.

«Останнє рішення уряду (про призупинення асоціації з ЄС – УНІАН) було ухвалене, щоб не допустити соціального колапсу. Це рішення виходить з національних пріоритетів... Ми не можемо жертвувати економічним суверенітетом та щоб асоціація виявилася провальною як для України, так і для ЄС», - сказав прем'єр.

Азаров зазначив, що економічна ситуація, що склалася, мала, на жаль, таку перспективу.

«Всі члени уряду були учасниками такого нелегкого рішення. Всі знають, як не хотілось його приймати. Як до останнього ми зважували ризики і відповідальність перед народом України», - заявив глава уряду.

Як повідомляв УНІАН, 21 листопада уряд України прийняв розпорядження про призупинення підготовки до підписання Угоди про асоціацію з Євросоюзом. Після цього в Україні почалися масові акції на підтримку євроінтеграції.