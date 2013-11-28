Сергій Арбузов: Україна залишається вірною євроінтеграційному курсу

Про це під час бізнес-форуму Східного партнерства "Бізнес без кордонів", який сьогодні проходить у Вільнюсі, заявив Перший віце-прем'єр-міністр України Сергій Арбузов.

«Я впевнений, що це історичний момент для нашої країни. Ніхто не обіцяв, що буде легко, ніхто не припускав, що це пройде якось непомітно. Тому ми і плануємо сьогодні обговорювати це питання, яке дозволило знайти вихід із ситуації», - сказав він.

За словами С.Арбузова, Україна доклала максимум зусиль на євроінтеграційному шляху.

«Ми дійсно сьогодні доклали максимум зусиль. І в частині реформ, і в частині законів, і в частині проведення переговорів з МВФ, з Європейським Союзом, а також з традиційними нашими торговими партнерами. Тобто роботи пророблена маса. Ми не хочемо, щоб у нас вкрали перемогу. Ми однозначно будемо боротися за наше право і за те рішення, яке ми приймемо», - додав Перший віце-прем'єр-міністр.

Оцінюючи роль Росії в євроінтеграції України, він зауважив, що Україна змушена враховувати думку всіх своїх партнерів.

«Оцінюючи ситуацію, ми зобов'язані дивитися на весь перелік наших торгових партнерів, - сказав С.Арбузов. - Ми на постійній основі оцінювали ситуацію, якою вона була на момент прийняття рішень, на момент підготовки до підписання і на сьогоднішній день. Тому ми враховували і особливості нашої економіки, і торгово-економічні відносини нашої країни».

Крім того, він пояснив причини нещодавнього рішення Уряду, яке стосувалося Угоди про Асоціацію з ЄС.

«На сьогоднішній день ми розуміємо, що значну частку ризиків, які ми передбачали, вирішити не вдалося, - зазначив Перший віце-прем'єр-міністр. - Однак ми продовжуємо працювати, ми готові зустрічатися, ми готові продовжувати оцінювати ризики, шукати рішення, які б збалансували соціально-економічне становище нашої країни».