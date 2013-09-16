Азаров хоче влаштувати ЄС і Росії консультації щодо вільної торгівлі

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кабміну, проводити консультації передбачається в тому числі і в тристоронньому форматі.

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Відповідальність за цю роботу буде покладено на Мінекономрозвитку спільно з Мінпромполітики, Мінагрополітики, Міненерговугілля та Мінінфраструктури.

"Перед зазначеними міністерствами було поставлено завдання опрацювати можливість проведення консультацій з ЄС та РФ, у тому числі у тристоронньому форматі, з метою ефективного застосування положень Угоди про зону вільної торгівлі з СНД та Угоди про асоціацію з ЄС в частині ЗВТ", - зазначається в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, федерація роботодавців України заявила, що проблеми в українських експортерів на російській митниці почалися наприкінці липня, а з 14 серпня Росія заблокувала український експорт.

Раніше радник президента Росії Сергій Глазьєв зазначав, що підписавши угоду про асоціацію з Євросоюзом, Україна перестане бути для Росії стратегічним партнером і фактично втратить статус суб'єкта міжнародного права.