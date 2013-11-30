Яценюк: ми прокинулися в іншій країні, ближче до Білорусі

Про це заявив лідер фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк, який з групою народних депутатів перебуває у Шевченківському райвідділку міліції, куди доправили 35 затриманих під час жорсткого розгону Майдану.

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Батьківщини», Яценюк запевнив: «Витягнемо всіх 35 людей. Частина з них уже завершила процедури”.

“Україна прокинулася в іншій державі після того, як Янукович відмовився підписувати Угоду у Вільнюсі. Це вже не Україна, це ближче до Білорусі”, - сказав він.

За словами Яценюка, “Янукович учора почав тренування президентських виборів”: “Так він буде проводити вибори – з "Беркутом", спецпідрозділами, щитами, касками й кийками".

“У понеділок ми ставимо чітку вимогу – до парламенту має прибути міністр внутрішніх справ Захарченко, який повинен чітко відповісти, хто йому дав вказівку. Ми вимагаємо відставки цього уряду і цього міністра, які розігнали мирну проєвропейську демонстрацію”, - підкреслив Яценюк.

Стосовно подальших дій опозиції, він сказав: “У неділю буде проходити віче, як і було домовлено А далі у нас буде жорстка, підкреслюю – жорстка боротьба за кожну людину”.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні близько 4-ої ранку кілька тисяч бійців спецпідрозділу «беркут» штурмували кілька сот студентів, які проводили мирну акцію на підтримку євроінтеграції України. За даними 5-го каналу, постраждали десятки людей.

У цей час центр Києва заповнений великою кількістю міліції.

Майдан Незалежності оточений «Беркутом». Перед монументом Незалежності стоїть фура, яка закрила собою місце, де проходила акція. За фурою комунальники прибирають «сліди нічної зачистки».