З фракції ПР вийшов ще один нардеп - Давид Жванія

Про це повідомляє прес-служба політика. Повний текст заяви очікується пізніше.

Раніше про свій вихід з фракції Партії Регіонів через силовий розгон Євромайдана заявила нардеп Інна Богословська.

Інший народний депутат з фракції Партії регіонів Віктор Бондар припускає, що ще частина депутатів можуть вийти з парламентської фракції ПР. Про це сьогодні він повідомив у коментарі кореспонденту УНІАН .

"Я виходжу з Партії регіонів і зі складу фракції Партії регіонів у парламенті" , - процитувала прес -служба заяву Богословської. За її словами , в Україні почали реалізацію сценарію з розвалу країни на частини.

Як повідомляв УНІАН, 29 листопада на саміті «Східного партнерства» у Вільнюсі Україна не підписала Угоду про асоціацію і зону вільної торгівлі з ЄС, чого вимагали тисячі українців, які вийшли 21 листопада на Євромайдани по всій країні.

Сьогодні, 30 листопада, вночі «Беркут» жорстоко розігнав Євромайдан в Києві: 35 учасників акції було затримано, стосовно них складено адмінпротоколи, які суд розглядатиме у понеділок, 35 побитих учасників акції звернулися до лікарів за допомогою.

За словами очевидців, близько 4-ї ранку тисячі бійці спецпідрозділу «Беркут» штурмували кілька сот студентів, які проводили мирну акцію на підтримку євроінтеграції України.

На відеозаписах, оприлюднених в інтернеті, видно, як бійці "Беркуту" відтісняють людей від монумента Незалежності, при цьому б'ючи їх кийками. Когось продовжували бити навіть після того, як він впав. На кадрах також видно людей зі скривавленими обличчями.

Ті, кому вдалося врятуватися з Майдану Незалежності, знайшли укриття у Михайлівському соборі на території монастиря, який тривалий час було оточено бійцями спецпідрозділу. Щоб підтримати учасників Євромайдану, туди почали приходити громадяни. Вранці їх було близько 500. Станом на 15.00 на Михайлівській площі вже зібралося близько 7 тисяч громадян.