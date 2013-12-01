Учасники акції протесту з Михайлівської площі рушили до парку Шевченка на Народне Віче

Як передає кореспондент УНІАН, на 11.00 на Михайлівській площі перебувало близько 10 тис. чоловік.

В цей час активісти з трибуни закликали протестувальників формувати колони, щоб попрямувати до місця народного Віче — до парку імені Тараса Шевченка.

За словами організаторів, на Михайлівській площі має залишитися не більш як тисяча осіб.

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«Це потрібно для оборони», - заявила з трибуна активістка Тетяна Чорновіл.

Як тільки колона почала рухатися, люди стали скандувати «Банду – геть!».

Як повідомляв УНІАН, вночі 30 листопада бійці «Беркута» жорстоко розігнали Євромайдан у Києві: 35 учасників акції було затримано, стосовно них складено адмінпротоколи, які суд розглядатиме 2 грудня, 35 побитих учасників акції звернулися до лікарів за допомогою. Серед потерпілих двоє громадян Польщі.

Після цього новий Євромайдан стихійно утворився на Михайлівській площі Києва.