Учасники акції протесту з Михайлівської площі рушили до парку Шевченка на Народне Віче
Учасники акції протесту з нового Євромайдану - Михайлівської площі — рушили до парку імені Тараса Шевченка на Народне Віче
Як передає кореспондент УНІАН, на 11.00 на Михайлівській площі перебувало близько 10 тис. чоловік.
В цей час активісти з трибуни закликали протестувальників формувати колони, щоб попрямувати до місця народного Віче — до парку імені Тараса Шевченка.
За словами організаторів, на Михайлівській площі має залишитися не більш як тисяча осіб.
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«Це потрібно для оборони», - заявила з трибуна активістка Тетяна Чорновіл.
Як тільки колона почала рухатися, люди стали скандувати «Банду – геть!».
Як повідомляв УНІАН, вночі 30 листопада бійці «Беркута» жорстоко розігнали Євромайдан у Києві: 35 учасників акції було затримано, стосовно них складено адмінпротоколи, які суд розглядатиме 2 грудня, 35 побитих учасників акції звернулися до лікарів за допомогою. Серед потерпілих двоє громадян Польщі.
Після цього новий Євромайдан стихійно утворився на Михайлівській площі Києва.