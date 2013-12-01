У Києві перекрили рух на вулиці Інститутській, на Банковій – 20 автобусів з «беркутом»
13:10, 01 грудня 2013Політика
1979 0
У Києві автолюбителі на знак протесту проти розгону Євромайдану та на підтримку сьогоднішньої акції за євроінтеграцію України перекрили рух транспорту на вулиці Інститутській.
Митингующие дошли до АП / Фото : Твиттер, пресс-служба УДАР
Як передає кореспондент УНІАН, водночас на вулиці Банковій, ближче до будівлі Адміністрації Президента, встановлено металеві щити, за якими стоять близько 20 автобусів із співробітниками міліції.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter