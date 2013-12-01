У Києві перекрили рух на вулиці Інститутській, на Банковій – 20 автобусів з «беркутом»

У Києві автолюбителі на знак протесту проти розгону Євромайдану та на підтримку сьогоднішньої акції за євроінтеграцію України перекрили рух транспорту на вулиці Інститутській.

Як передає кореспондент УНІАН, водночас на вулиці Банковій, ближче до будівлі Адміністрації Президента, встановлено металеві щити, за якими стоять близько 20 автобусів із співробітниками міліції.

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