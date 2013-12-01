Сотні беркутівців у повному спорядженні прийшли до Кабміну

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, сотні бійців у повному спорядженні, в шоломах, бронежилетах, з гумовими кийками, багатосотенними колонами прибігли з Маріїнського парку і розташувалися на внутрішньому подвір'ї Будинку уряду.

У парку стоять десятки автобусів із працівниками міліції

Транспортний рух на вулиці Грушевського заблокований автомобілями протестувальників з прапорами України і Європейського Союзу. Також поміж цих автомобілів починаються збиратися люди, які протестують проти дій влади.

З центрального входу до Кабінету міністрів вишукувались співробітники міліції, вони стоять за металевою огорожею, за їхніми спинами знаходиться 5 автобусів МВС.

У даний час ситуація біля Будинку уряду спокійна.