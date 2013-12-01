Спецназ почав масово застосовувати шумові гранати і сльозогінний газ на підходах до АП

Як передає кореспондент УНІАН, спецназ почав масово застосовувати шумові гранати і сльозогінний газ, коли в їх бік почав рухатися бульдозер, на якому перебували з десяток молодих людей.

Після вибухів гранат силовикам вдалося зупинити бульдозер, а радикально налаштовані мітингувальники відступили.

Проте вони поводяться доволі агресивно. Журналісти, які перебувають на місці події, відзначають, що провокатори гасла кричать українською, а розмовляють між собою російською мовою.

Вони продовжують кидати в спецназ різні предмети, включаючи каміння і «коктейлі Молотова».

Крім того, молоді люди показують, що вони добре володіють навичками протидії бійцям силових структур і знають їх тактику поведінки.