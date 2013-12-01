МВС просить повідомляти про провокаторів

Як повідомили УНІАН в УЗГ МВС України, з огляду на обстановку в столиці, а також зважаючи на те, що в ЗМІ з’являються повідомлення про затримання так званих «провокаторів», міністерство звертається до організаторів та учасників масових заходів із проханням бути пильними та обережними.

У разі виявлення фактів наявності у когось з учасників масових заходів зброї чи інших заборонених предметів прохання повідомляти про це до органів внутрішніх справ будь-яким доступним способом, просять в управлінні міліції.

Крім того, правоохоронці ”переконливо просять організаторів та учасників акції утримуватися від протиправних дій”.

Як передає кореспондент УНІАН, лідер ВО “Свобода” Олег Тягнибок повідомив сьогодні на брифінгу в Києві, що бійку з “Беркутом” біля Адміністрації Президента вчинили провокатори.

За його словами, таких провокаторів до Києва стягнули кілька тисяч. Враховуючи перебіг подій, Тягнибок закликав людей не піддаватись на провокації, бути пильними та ще раз підкреслив, що акція на Майдані Незалежності носить виключно мирний характер.

Як повідомляв УНІАН, близько півтисячі молодиків спортивної статури із закритими обличчями прорвали кордон міліції та імітували захват Адміністрації Президента. Вони поводили себе досить агресивно.

Журналісти, які були на місці події, зазначають, що провокатори викрикують гасла українською, а розмовляють між собою російською мовою. Вони кидали в спецназ різні предмети, в тому числі каміння і «коктейлі Молотова». Крім того, молодики демонструють добре володіння навичками протидії бійцям силових структур і знають їхню тактику поведінки.

У результаті сутичок є постраждалі правоохоронці і цивільні громадяни.

Як повідомили у прес-службі «УДАРу», ситуацію на вулиці Банковій взяли під контроль колишні воїни-афганці, які вишукувалися «живим ланцюгом» між «Беркутом» та «тітушками»-провокаторами.