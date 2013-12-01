У Києві біля пам`ятника Леніну сутички між радикально налаштованими молодиками і міліцією

Як повідомили УНІАН у Відділі зв`язків з громадськістю ГУМВС України в м.Києві, кілька десятків молодиків із закритими масками та шарфами обличчями намалювали на пам`ятнику напис ”фашист”.

Коли правоохоронці намагалися завадити їм, розпочалася сутичка, в хід пішли вибухові пакети, димові шашки.

Як повідомляє Українська правда, невідомі у чорних масках, у кількості близько 150 осіб, намагалися зруйнувати пам’ятник.

Ці особи скандували "Банду геть!".

Вони кидали фаєри та шумові гранати у "Беркут".

Спочатку "Беркут" взалі зник, повідомляє Громадське ТВ.

Активісти намагалися перекрити рух на бульварі Шевченка, натягнувши канат.

Через приблизно 5 хвилин "Беркут" повернувся у посиленому складі і розпочав по одному затримувати активістів. Журналісти повідомили, що намагалися затримати депутата від "Свободи" Едуарда Леонова та брата Олега Тягнибока Андрія.

Кілька осіб були затримані. Принаймні один "беркутівець" був травмований.

Після цього "Беркут" взяв у кільце пам’ятник Леніна.