Яценюк закликав Майдан зібратися о 8-й ранку, щоб вимагати від Ради відставки уряду

Про це Яценюк заявив, виступаючи увечері зі сцени Майдану Незалежності, повідомили УНІАН у прес-службі «Батьківщини».

Яценюк нагадав, що вчора опозиція оголосила план дій: ”Відповідно до нашого плану, ми мали зібратись всі біля Шевченка. Зібрались. Потім ми мали зробити те, на що ніхто не сподівався – вернутись на Майдан. Вернулись. Ми мали тут на Майдані поставити сцену, аби вся Україна нас чула. Поставили. А потім ми мали прийти на запрошення до профспілок і там зробити штаб. Зробили. Ми призначили коменданта штабу. У Київраді також буде народовладдя - там також є наш комендант”.

Яценюк закликав учасників Майдану встановлювати намети та огороджувати наметове містечко: ”Будемо боронити все по периметру щитами”.

Він повідомив, що завтра о 8.00 на Майдані відбудеться збір на пікет будівлі Кабміну: ”Завтра буде наша перша спільна політична вимога - резолюція недовіри уряду. Геть уряд Азарова-Януковича. Це повинно бути проголосовано в парламенті”.

Він закликав громаду не піддаватися на провокації: ”Ми не піддамось. Наше завдання – це мирний протест. Ми тут стоїмо відповідно до нашої Конституції, де написано ”влада в Україні належить українському народу”.

”Тут ми стоїмо цілу ніч. Боронимо нашу територію: намети є, їжа є, тепло є, і що найбільш важливе – є наш дух”, - сказав Яценюк.