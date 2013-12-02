У профільному комітеті впевнені, що ВР відправить уряд у відставку

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова Комітету ВР з питань державного будівництва та місцевого самоврядування Давид Жванія.

“Проблем по відставці уряду немає”, - сказав він.

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На переконання Жванії, постанова про недовіру уряду набере набагато більше, ніж 226 голосів, які необхідні для ухвалення рішення.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 2 грудня, профільний комітет ВР рекомендував парламенту ухвалити постанову про недовіру уряду.