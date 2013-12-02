Відносини України і США залежать від дотримання Києвом громадянських свобод - Білий дім

«Ми закликаємо лідерів України поважати право свого народу на свободу слова і зібрань. Це необхідно для здорової демократії та поваги до загальних цінностей, від яких залежить партнерство США і України », - сказав Карні, передает РИА «Новости».

«Насилля проти мирних демонстрантів у суботу вранці було неприйнятним. Ми знаємо, що поліція з того моменту зазвичай вела себе стримано », - додав він.

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При цьому, за словами Карні, надходили повідомлення, що журналісти піддавалися нападам з боку правоохоронних органів.

«Насильство і загрози не повинні бути присутніми в сьогоднішній Україні. Ми підтримуємо надії українського народу на створення процвітаючої європейської демократії », - додав прес-секретар Білого дому.

За його словами, євроінтеграція - найкращий шлях для України, щоб досягти економічного процвітання.