Штурм АП інкримінують п’ятьом випадковим хлопцям – прес-служба Євромайдану

Про це повідомила представниця прес-служби Євромайдану Олена Кравченко, яка перебуває в Київській міській клінічній лікарні, куди госпіталізовано побитих юнаків.

За її словами, хлопці були присутні під час штурму Адміністрації Президента, однак до активних дій не вдавалися.

«Коли «Беркут» почав розгін мітингувальників, вони намагалися втекти, однак не встигли, і були побиті силовиками», - заявила Кравченко.

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Відео побиття хлопців вже є в інтернеті, зазначила вона.

Згідно з інформацією, юнаків затримали о 16.20, а в лікарню доставили лише о 20.20.

«Їх помістили у палату для затриманих. Вони знаходяться під охороною. До третьої ночі з хлопцями проводили слідчі дії без присутності адвокатів», - заявила речниця Євромайдану.

Вона підкреслила, що у хлопців струс мозку, переламані кінцівки та підозра на перелам ребер, тож вони можуть перебувати в такому стані, що не усвідомлюють своїх дій.

За словами Кравченко, медики не інформують рідних про стан здоров`я затриманих, хоча запевняють, що медичну допомогу їм надають.

Окрім того, зазначила представниця прес-служби Євромайдану, чотирьом хлопцям призначили соціальних адвокатів, і лише один з них взяв свого адвоката.

Кравченко також підкреслила, що юнаки між собою не були знайомі і не є ні представниками ВО «Свобода», ні будь-яких інших організацій.

Як повідомила адвокат одного із підозрюваних Олега Перицяцька, затриманим вже вручили повідомлення про підозру.

Відкрите засідання Шевченківського суду у цій справі має відбутися 3 грудня, однак час поки невідомий, додав захисник.

Як повідомляв УНІАН, 30 листопада вночі «Беркут» жорстоко розігнав Євромайдан у Києві. За словами очевидців, близько чотирьох годин ранку тисячі бійців спецпідрозділу «Беркут» штурмували кілька сотень студентів, які проводили мирну акцію на підтримку євроінтеграції України.

На відеозаписах, викладених в Інтернеті, видно, як бійці "Беркута" відтісняють людей від монумента Незалежності, при цьому б'ючи їх палицями. Когось продовжували бити навіть після того, як він впав. На кадрах також видно людей зі скривавленими обличчями.

Головний лікар Київської станції швидкої допомоги Анатолій Вершигора на брифінгу повідомив, що медична допомога була надана 35 постраждалим від дій міліції під час нічного розгону акції на Майдані Незалежності. Ті, кому вдалося врятуватися з Майдану Незалежності, знайшли притулок у Михайлівському соборі на території монастиря, який тривалий час був оточений бійцями спецпідрозділу.

Щоб підтримати учасників Євромайдану, туди стали приходити громадяни. Увечері 30 листопада на Михайлівській площі, за різними даними, вже було від 20 до 40 тисяч громадян.

У неділю, 1 грудня, в Україні відбулася наймасовіша в історії країни акція громадянського протесту, в якій тільки в Києві взяли участь понад півмільйона чоловік. Однак, провокатори влаштували сутички під Адміністрацією Президента України, в результаті яких постраждали майже 200 учасників акції протесту і, за даними МВС, 140 правоохоронців.

При цьому під час останніх акцій протесту від рук правоохоронців постраждали більш як 40 українських та закордонних журналістів.

У понеділок, 2 грудня, акції протесту продовжилися.