Міліція затримала 9 молодиків за вчинення масових заворушень біля АП
Міліція затримала 9 молодиків за вчинення 1 грудня масових заворушень біля Адміністрації Президента України.
Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, затримані не ідентифікують свою приналежність до будь-якої політичної сили.
Їх поміщено до ізолятора тимчасового утримання, а також відкрито кримінальні провадження за ст.342, 345 і 294 КК України.
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Їх внесено до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань.
Нагадаємо, у ніч на суботу "Беркут" розігнав Євромайдан в центрі Києва.
У неділю в Києві відбувся мітинг, в якому взяли участь до півмільйона людей, який закінчився захопленням будівлі мерії і зіткненнями протестувальників з правоохоронцями.
Акції протесту тривають, мітингувальники вимагають відставки уряду.