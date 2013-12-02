Міліція затримала 9 молодиків за вчинення масових заворушень біля АП

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, затримані не ідентифікують свою приналежність до будь-якої політичної сили.

Їх поміщено до ізолятора тимчасового утримання, а також відкрито кримінальні провадження за ст.342, 345 і 294 КК України.

На тему: Вхід до Адміністрації Президента перегороджено бійцями “Беркуту”

Їх внесено до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань.

Нагадаємо, у ніч на суботу "Беркут" розігнав Євромайдан в центрі Києва.

У неділю в Києві відбувся мітинг, в якому взяли участь до півмільйона людей, який закінчився захопленням будівлі мерії і зіткненнями протестувальників з правоохоронцями.

Акції протесту тривають, мітингувальники вимагають відставки уряду.