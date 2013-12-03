Янукович попросив євромайданівців дочекатися 2015 року
Президент Віктор Янукович закликає присутніх на Євромайдані в Києві, а також в інших регіонах не робити поспішних дій, а дочекатися чергових президентських виборів і зробити свій вибір там.
Про це він сказав в інтерв'ю українським телеканалам, повідомляє ТСН.
"Я прошу всіх політиків не поспішати. Вони всі ще молоді, у них усе попереду. Прийдуть вибори, люди визначаться. Кого оберуть - так і буде. Так завжди було, і так має бути", - заявив Янукович.
"Битися - нічого нам не дасть. Нас має об'єднувати майбутнє нашої країни. Сьогодні нам треба спільно захищати наші національні інтереси, працювати на людей. Якщо ми хочемо європейських стандартів, ми маємо все робити у рамках закону, це - засади демократії", - додав президент.
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Як відомо, 30 листопада, близько 4-ї ранку, "Беркут" силою розігнав Майдан Незалежності від мітингувальників, що виступали проти непідписання угоди про асоціацію з Євросоюзом.
Вдень 30 листопада тисячі українців самоорганізувалися та вийшли на Михайлівську площу, щоб висловити свій протест проти силового розгону мирного мітингу.
1 грудня у Києві відбулося Віче, організоване опозицією, на яке вийшло сотні тисяч людей.