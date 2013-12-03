Біля ВР зібралося вже кілька тисяч людей

Як передає кореспондент УНІАН, прихильники євроінтеграції надалі постійно підходять великими колонами з боку Майдану Незалежності.

Блокування парламенту, де сьогодні має відбутися пленарне засідання, розпочалося з самого ранку. Люди скандують свої лозунги, ніхто не намагається влаштувати сутички з міліцією.

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У свою чергу міліція оточила будівлю парламенту з усіх боків.

Також біля ВР перебуває певна кількість прихильників чинної влади, які також збираються провести власні заходи.

Для них вночі було споруджено сцену.