Біля ВР зібралося вже кілька тисяч людей
09:23, 03 грудня 2013Політика
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Під будівлею Верховної Ради вже зібралися кілька тисяч мітингувальників
Як передає кореспондент УНІАН, прихильники євроінтеграції надалі постійно підходять великими колонами з боку Майдану Незалежності.
Блокування парламенту, де сьогодні має відбутися пленарне засідання, розпочалося з самого ранку. Люди скандують свої лозунги, ніхто не намагається влаштувати сутички з міліцією.
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У свою чергу міліція оточила будівлю парламенту з усіх боків.
Також біля ВР перебуває певна кількість прихильників чинної влади, які також збираються провести власні заходи.
Для них вночі було споруджено сцену.
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