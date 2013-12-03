Біля Ради мітингують близько 200 "регіоналів"

У дворі перед будівлею парламенту встановлено сцену, на якій виступають депутати Партії регіонів. На екрані видно гасла "Київ - не столиця опозиції!" , "Київ - столиця нашої держави", передає РІА Новости.

У мітингу беруть участь близько 200 осіб.

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В руках у них прапори Партії регіонів і прапори України. Площа перед парламентом оточена міліцією. У Маріїнському парку, який прилягає до будівлі українського парламенту, збираються прихильники опозиції, які, чуючи виступ депутатів партії влади, скандують: "Ганьба!".

Масові акції прихильників євроінтеграції в Києві та інших регіонах України почалися 21 листопада, коли уряд оголосив про припинення підготовки угоди про асоціацію з Євросоюзом. У неділю в Києві відбувся мітинг, в якому взяли участь до півмільйона людей, що закінчився захопленням будівель КМДА і Будинку профспілок.