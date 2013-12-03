МВС накупило газових гранат та бронежилетів на 6 мільйонів

Про це повідомляє сайт «Наші гроші» з посиланням на «Вісник державних закупівель».

Придбано 950 бронежилетів 2 класу захисту по 2484 грн/шт. та таку ж кількість шоломів для захисту від куль 1а класу захисту по 2499 грн/шт. Бронежилети на основі балістичного поліетилену мають захищати від куль зі сталевим осердям у сталевій оболонці калібру 9 мм і 7,62 мм.

Для примусової зупинки автотранспорту МВС придбало 6730 патронів 12 калібру по 42 грн за штуку.

Також міліція придбала 189 газових гранат 12 калібру для помпової рушниці «Форт-500» по 189 грн/шт. та 1900 пристроїв миттєвого розпилення аерозолю вибухової дії по 324 грн/шт.

Водночас «Наші гроші» зазначають, що минулого тижня разом початком Майдану у Києві з вільного продажу щезли газові балончики. Неофіційно продавці пояснили це проханням МВС поки не продавати цей товар.