У ПР пропонують створити слідчу комісію щодо розгону Євромайдану

11:13, 03 грудня 2013
Політика
982 0

Фракція Партії регіонів сьогодні пропонуватиме утворити Тимчасову слідчу комісію Верховної Ради щодо оцінки подій на Майдані Незалежності та ситуації, що склалася в Україні

Юрій Мірошниченко анонсував створення ТСК

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав Представник Президента у Верховній Раді, народний депутат від Партії регіонів Юрій Мірошниченко у коментарі журналістам.

У цій комісії, зазначив він, мають бути як представники більшості, так і опозиції.

“І на підставі висновків цієї комісії вже ухвалювати рішення щодо оцінки тих дій, які були”, - сказав Мірошниченко.

На тему: Янукович пообіцяв Баррозу розслідувати застосування сили на Майдані

Як повідомляв УНІАН, 30 листопада вночі «Беркут» жорстоко розігнав Євромайдан у Києві. За словами очевидців, близько 4 годин ранку тисячі бійці спецпідрозділу «Беркут» штурмували кілька сотень студентів, які проводили мирну акцію на підтримку євроінтеграції України. На відеозаписах, викладених в Інтернеті, видно, як бійці "Беркута" відтісняють людей від монумента Незалежності, при цьому б'ючи їх кийками. Когось продовжували бити навіть після того, як він впав. На кадрах також видно людей зі скривавленими обличчями.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter