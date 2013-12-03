У ПР пропонують створити слідчу комісію щодо розгону Євромайдану

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав Представник Президента у Верховній Раді, народний депутат від Партії регіонів Юрій Мірошниченко у коментарі журналістам.

У цій комісії, зазначив він, мають бути як представники більшості, так і опозиції.

“І на підставі висновків цієї комісії вже ухвалювати рішення щодо оцінки тих дій, які були”, - сказав Мірошниченко.

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Як повідомляв УНІАН, 30 листопада вночі «Беркут» жорстоко розігнав Євромайдан у Києві. За словами очевидців, близько 4 годин ранку тисячі бійці спецпідрозділу «Беркут» штурмували кілька сотень студентів, які проводили мирну акцію на підтримку євроінтеграції України. На відеозаписах, викладених в Інтернеті, видно, як бійці "Беркута" відтісняють людей від монумента Незалежності, при цьому б'ючи їх кийками. Когось продовжували бити навіть після того, як він впав. На кадрах також видно людей зі скривавленими обличчями.