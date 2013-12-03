Меркель допоможе вирішити долю української ГТС - Ставицький

Про це в інтерв'ю 5 каналу заявив міністр енергетики та вугільної промисловості України Едуард Ставицький.

«Пані Меркель заявила, що готова бути посередником у цих переговорах. Німеччина, до речі, дуже серйозно підходить до цих питань, тому що Німеччина також залежить від поставок російського газу. До речі, Німеччина якраз і підтримує нашу державу в цих речах ... У нас повний консенсус», - сказав міністр.

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Також Ставицький зазначив , що створення тристороннього консорціуму з управління українською ГТС є « природним » , так як є країни - споживачі природного газу в особі європейського ринку , є країна транзитер - це Україна , і є країна , яка видобуває даний вид енергоносія , - це Росія .

«Цей трикутник повинен працювати , як би хто не відвертався від цього» , - підкреслив міністр.

Як повідомляв УНІАН , Україна більше 5 -ти років веде переговори з Росією та Європейським Союзом з питання модернізації ГТС. Розглядаються варіанти створення консорціумів з управління ГТС в двох - ( Україна - РФ ) і тристоронньому ( Україна - РФ - ЄС) форматах.

Росія в переговорах зі створення консорціуму пропонувала для реалізації неприйнятний для України білоруський сценарій. У 2011 році ГТС Білорусі повністю перейшла у власність «Газпрому».

Довідка УНІАН . Газотранспортна система України є другою в Європі і однією з найбільших у світі. Загальна протяжність газопроводів ( без урахування нових об'єктів ) , які експлуатує компанія , становить 37,1 тис. км , зокрема магістральних газопроводів - 22,2 тис. км і газопроводів- відводів - 14,9 тис. км . Кількість газорозподільних станцій (ГРС ) складає 1449 .