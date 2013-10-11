Азаров просить ЄС визначитися з перспективами української ГТС

Про це заявив прем’єр-міністр Микола Азаров на зустрічі з членом Європейської комісії з питань енергетики Гюнтером Оттінгером, повідомляє прес-служба Кабміну.

«Три з половиною роки вирішується питання модернізації нашої ГТС. Я ставлю просте запитання: вона потрібна Росії і ЄС? Дайте відповідь на нього. Або ми будемо самі ухвалювати рішення щодо її експлуатації», - сказав глава уряду.

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Він наголосив, що Україна хоче мати гарантії від Росії щодо обсягів прокачування природного газу, а від ЄС – щодо їх закупівлі.

За словами Миколи Азарова, після підписання європейської Енергетичної хартії Україна досі не одержала підтримки ЄС своєї енергетичної політики.

Водночас прем’єр-міністр висловив здивування складним перебігом переговорів зі Словаччиною щодо реекспорту газу.

«Нам важко зрозуміти, чому так важко ідуть переговори зі Словаччиною. Словаччина так само, як і ми, є членом Енергетичного співтовариства. Невирішеність цього питання ставить для нас питання про політику ЄС. Зрозуміло, що будь-яка затримка у цьому питанні ускладнює наші переговори з Росією», - сказав Микола Азаров.

У свою чергу Гюнтер Оттінгер зазначив, що українська ГТС є важливою складовою європейської енергетичної системи, і ЄС готова до співфінансування її модернізації.

«Ми багато дискутували з нашими партнерами з Європейського інвестиційного банку, ЄБРР та МВФ щодо належних умов для надання кредитів. Ми хочемо співфінансувати модернізацію української ГТС», - сказав єврокомісар.

Він наголосив, що збільшення Україною власного видобутку вуглеводнів, зокрема, зі сланцевих родовищ, - це чудова нагода для залучення довготермінових інвестицій.

Водночас Гюнтер Оттінгер запевнив, що Єврокомісія наполягатиме на дотриманні всіма сторонами правил роботи на газово-енергетичному ринку.