Джигурда на Майдані прочитав свої вірші і заспівав гімн України

Як передає ТСН, своїм виступом він просто вразив Євромайдан. Окрім того, зі сцени він вигукув різні лозунги.

Зараз користувачі Twitter дуже активно обговорюють його виступ. Деякі навіть не можуть повірити у те, що це насправді Джигурда.

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«Джигурда на сцені Майдану читає вірші. Тепер я за революцію спокійний», - написав один із користувачів Twitter.

На своєму Twitter сам артист написав кілька постів про свої враження. "На Майдані не набрід / Не алкаші / На Майдані народ / волю Бога вершить", "Здрастуй КИЇВСЬКА РУСЬ / Я тобі ще наснюсь ..." і ще в такому ж дусі.

Як відомо, раніше Джигурда написав "Оду Україні"