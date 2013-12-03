Глава Сенату Польщі закликав українську опозицію до стриманості та діалогу з владою

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в інтерв’ю журналістам у Варшаві у вівторок.

«Точно опозиція не повинна ставити умови, які не можна виконати хоча б для того, аби пізніше не мати відчуття програшу», - сказав Борусевич.

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«Є однак, легально вибрана влада, є парламент, котрий не проголосував за відставку уряду, і тому треба розмовляти з нинішньою владою та не виходити за певні межі, також в справах агресії», - додав він.

Борусевич зазначив, що польські опозиціонери були у значно гіршій ситуації, ніж українські нині, бо їм доводилося вести переговори з комуністами після запровадження надзвичайного стану у Польщі.

«Але ми сіли за стіл переговорів з генералами, аби вивести Польщу з дуже складної економічної ситуації», - сказав він, зауваживши, що українська економіка теж перебуває в надзвичайно поганому стані.

Борусевич назвав єдиним можливим виходом із ситуації порозуміння влади та опозиції, зазначивши, що представники опозиційних сил ”повинні мати вплив на владу”.

Глава Сенату також застеріг владу від силового вирішення конфлікту.

«Для України було би найгіршим масове використання сили, бо це б закрило для неї дорогу до Європи»,- наголосив голова верхньої палати польського парламенту.