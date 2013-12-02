Азаров заспокоїв, що діти під час розгону Євромайдана не постраждали

Серед постраждалих під час розгону Євромайдану 30 листопада дітей немає.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем'єр-міністр України Микола Азаров під час зустрічі з іноземними послами сьогодні в Києві.

"У мене є список постраждалих. Я можу вам роздати. Ви побачите, що там немає дітей", - сказав прем'єр.

За його словами, 99% - це дорослі люди.

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"І було госпіталізовано 12 осіб. Наразі ще одна людина перебуває в лікарні", - відзначив Азаров.

Як повідомляв УНІАН, у Києві і в інших містах України другий тиждень проходять багатотисячні акції проти зриву українською владою асоціації з ЄС.

30 листопада "Беркут" розігнав Євромайдан у центрі Києва і жорстоко побив його учасників, більшість з яких - студенти.