Азаров заспокоїв, що діти під час розгону Євромайдана не постраждали
Серед постраждалих під час розгону Євромайдану 30 листопада дітей немає
Серед постраждалих під час розгону Євромайдану 30 листопада дітей немає.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем'єр-міністр України Микола Азаров під час зустрічі з іноземними послами сьогодні в Києві.
"У мене є список постраждалих. Я можу вам роздати. Ви побачите, що там немає дітей", - сказав прем'єр.
За його словами, 99% - це дорослі люди.
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"І було госпіталізовано 12 осіб. Наразі ще одна людина перебуває в лікарні", - відзначив Азаров.
Як повідомляв УНІАН, у Києві і в інших містах України другий тиждень проходять багатотисячні акції проти зриву українською владою асоціації з ЄС.
30 листопада "Беркут" розігнав Євромайдан у центрі Києва і жорстоко побив його учасників, більшість з яких - студенти.