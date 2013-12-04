У Китаї Янукович провів зустріч з губернатором Шеньсі

Як передає кореспондент УНІАН, про це Янукович сказав у ході візиту до Китаю під час зустрічі з губернатором Шеньсі Лоу Ціньцзянь у місті Сіань.

"Ми дуже багато уваги приділяємо міжрегіональному співробітництву. І вважаємо, що саме міжрегіональне співробітництво створює механізми, які дуже швидко вирішують питання торгово-економічних відносин", - сказав Янукович.

Читайте також: Янукович у Китаї домовляється про кредит у кілька мільярдів - ЗМІ

Крім того, за словами Президента, це співробітництво має важливий гуманітарний аспект: зближує народи.

Янукович висловив сподівання, що в ході зустрічі будете обговоренні напрямки співпраці між Україною та провінцією Шеньсі. Так, Янукович наголосив, що цікавим для України є сфера ІТ, літакобудування, космос.

В свою чергу Ціньцзянь вітаючи Президента України від імені 38-мільйонного населення провінції, розповів, що провінція дуже швидко розвивається. В минулому році ВВП провінції становив 1 трлн 400 млрд, ріст економіки становив понад 12%.

Шеньсі посідає провідні позиції в країні за науково-технічним потенціалом. За словами губернатора, в його провінції розробляються провідні технології в галузі авіа, космосу та електроніки. Лише в минулому році обсяг підписаних контрактів з надання технологічних послуг склав 30 млрд. "Наша провінція провідний експортер технологій", - наголосив він.

Ціньцзянь також нагадав, що саме зі столиці провінції - Сіаню починався "Великий шовковий шлях". Він розповів, що сьогодні в Китаї починає реалізовуватись ідея формування економічної полоси "Великого шовкового шляху".