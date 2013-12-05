Янукович заявив про підтримку Китаю в розбудові Великого шовкового шляху

Про це заявив Президент України Віктор Янукович під час другого українсько-китайського бізнес-форуму в Пекіні, передає кореспондент УНІАН.

"Хочу заявити, що Україна буде активно підтримувати ініціативи глави КНР Сі Цзіньпіна з будівництва Великого шовкового шляху", - сказав Янукович.

Він наголосив, що Україна і Китай мають величезний потенціал співпраці в багатьох напрямках.

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«Ухвалені на найвищому рівні спільні ініціативи і плани є основою для подальшої успішної реалізації відповідних українсько-китайських програм і проектів», - підкреслив глава Української держави.

Він підкреслив, що українсько-китайський діалог, який вже понад двадцять років поспіль відбувається в атмосфері дружби, довіри і взаєморозуміння, об'єднаний спільною високою метою - підвищення добробуту громадян та зміцнення авторитету наших держав на міжнародній арені.

За його словами, створення максимально комфортних умов для українського та китайського бізнесу сприяє наповненню практичним змістом стратегічного партнерства між двома націями.

Янукович наголосив, що співробітництво між Україною та Китаєм за останні три роки стрімко активізувалось на всіх напрямах, що становлять взаємний інтерес.

«Спостерігаються величезний потенціал співпраці та неабияка зацікавленість українських і китайських підприємців у подальшому розвитку торговельно-економічних відносин», - зазначив Янукович.

Водночас Президент зауважив, що можливості українсько-китайської співпраці великою мірою залишаються невикористаними і потребують ґрунтовного вивчення й розкриття.

«На цьому напрямі вже зроблено певні успішні практичні кроки. Розпочинається реалізація низки двосторонніх проектів у сільському господарстві, енергетиці, розбудові міської, транспортної та промислової інфраструктури із залученням капіталу, технологій і обладнання з Китаю», - наголосив Янукович.