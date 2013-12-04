Опозиція просить владу КНР не проводити зустрічі з Януковичем

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив лідер партії «УДАР» Віталій Кличко.

«Президент відлетів і вдає, що нічого не відбувається в країні. Ми звернулися до КНР з проханням не проводити зустрічі з Януковичем. І ми вже знаємо, що рівень зустрічей для пана Президента в КНР знизили», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, раніше лідери опозиції закликали Президента Януковича скасувати свій візит до Китаю у зв'язку з політичною і економічною кризою в Україні, що виникла після того, як уряд 21 листопада відмовився від підписання Угоди про асоціацію з ЄС, в Україні почалися і тривають масштабні акції протесту громадян.

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Разом з тим 3 грудня Президент прибув до Китаю. В ході державного візиту Януковича до КНР передбачаються його переговори з Головою Китайської Народної Республіки Сі Цзиньпіном у вузькому і розширеному форматах, зустрічі з керівництвом уряду і парламенту країни. Також плануються відвідини главою Української держави провінції Шеньсі і його виступ на бізнес-форумі за участю представників ділових кіл України й Китаю.