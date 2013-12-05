ОБСЄ готова помирити владу та опозицію в Україні

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції заявив президент Парламентської асамблеї ОБСЄ Ранко Крівокапік.

«Якщо парламентська більшість і опозиція погодяться, що їм необхідно, щоб ми взяли участь у цьому діалозі, то ми згодні. Я вважаю, що Україна сама зможе це подолати в демократичних рамках, але якщо ми їм будемо потрібні, ми зробимо це», - сказав Крівокапік.

При цьому він відзначив, що ОБСЄ «може щось робити в країні після офіційного звернення демократично обраних властей - уряду і парламенту».