Грузія планує підписати Угоду з ЄС до осені 2014 року

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила міністр закордонних справ Грузії Майя Панджинідзе під час 20-го засідання міністерського засідання ОБСЄ у Києві.

“Парафування Угоди про асоціацію перегорнуло нову сторінку у відносинах між ЄС та Грузією, яка робить європеїзацію Грузії та інших східноєвропейських партнерів невідворотною. Наша нагальна мета полягає у завершенні підписання Угоди про асоціацію до вересня 2014 року. Будучи відданими своєму європейському вибору з жовтня 2012 року, уряд Грузії реалізує ряд конструктивних ініціатив з метою нормалізації відносин з Росією”, - сказала Панджинідзе.

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Також вона висловила підтримку європейських прагнень українців та висловила переконання, що “наступний рік наблизить Україну та Грузію до ЄС і просунуть нас далі на шляху євроінтеграції, з якого ми не будемо звертати”.

Як повідомляв УНІАН, 29 листопада Грузія та Молдова на саміті “Східного партнерства” у Вільнюсі парафували угоди про асоціацію з Європейським Союзом, які включають глибоку та всеосяжну зону вільної торгівлі з ЄС.