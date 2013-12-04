Президент Грузії пообіцяв осетинам і абхазам безвізову Європу

За словами Маргвелашвілі, безвізові поїздки для абхазів і осетин передбачені угодою про асоціацію Грузії з Євросоюзом, яку грузинська влада планує підписати наступного року, пише Lenta.ru. «Яка у тамтешнього суспільства (в Абхазії і Південній Осетії) перспектива?! Ми незабаром покажемо їм цю перспективу. - Заявив президент. - Ми покажемо сучасну європейську Грузію, де житель Цхінвалі буде тримати паспорт, за яким легко, без будь-якої візи, зможе переміщатися в Відень, Берлін і Рим».

За якими конкретно паспортами абхази і осетини зможуть їздити в Європу, не уточнюється. Власні паспорти цих республік офіційно в країнах ЄС не визнаються.

Грузія на недавньому саміті Євросоюзу парафувала угоду про асоціацію з ЄС. Остаточно підписати його в Тбілісі планують в 2014 році. При цьому влада республіки запевняє, що не наслідуватиме приклад України, яка в останній момент відмовилася підписувати аналогічний договір. В опозиції, у свою чергу, попередили, що Грузія може зіткнутися з шантажем Росії, пов'язаним з присутністю грузинської продукції на російському ринку.

Абхазію і Південну Осетію, яким тепер обіцяють безвізові поїздки в Європу, Грузія раніше намагалася залучити «нейтральними паспортами». За цими документами можна користуватися соціальними послугами, доступними для грузинського населення, а також виїжджати за кордон (нагадаємо, що більшість жителів Південної Осетії і Абхазії мають поряд з національними і російські паспорти, правда, в країнах ЄС їм неодноразово відмовлялися видавати візи навіть за російськими документами ). Особливим попитом «нейтральні паспорти» не користувалися: за даними на минулий рік, було видано лише кілька сотень подібних документів.

Нинішнє керівництво Грузії - правляча коаліція «Грузинська мрія», що змінила у влади команду Михайла Саакашвілі - заявляє про намір примиритися з абхазами і осетинами. При цьому офіційний Тбілісі не відмовляється від претензій на втрачені території і продовжує називати їх «окупованими».

Така позиція викликала критику як в Сухумі, так і в Цхінвалі. МЗС Південної Осетії, зокрема, коментуючи промову лідера «Грузинської мрії», прем'єр-міністра Бідзіна Іванішвілі в ПАРЄ навесні 2013 року, заявив, що «в Грузії існує спадкоємність ідей і ідеології нацизму» і що в Цхінвалі не вірять «гучним і брехливих заяв грузинських лідерів про миролюбність і братерство до осетинського народу».