Янукович зустрівся з Путіним в Сочі "на шляху додому" - Пєсков

Президент РФ Володимир Путін провів у Сочі робочу зустріч із українським колегою Віктором Януковичем, лідери двох країн обговорили двосторонні відносини й підготовку до засідання російсько-української міждержавної комісії в Москві.

Як передає РІА «Новости», про це повідомив прес-секретар глави Російської держави Дмитро Пєсков.

"Президент України зробив зупинку в місті Сочі на шляху з Китаю додому. В ході короткого робочого візиту обговорювалися поточні питання двосторонніх російсько-українських відносин, а також питання, пов'язані з підготовкою засідання міждержавної комісії Росія-Україна, яке відбудеться в Москві", - сказав Пєсков журналістам.

Як повідомляв УНІАН, прес-служба Президента України повідомила, що Янукович і Путін обговорили питання торговельно-економічного співробітництва в різних галузях економіки й підготовку майбутнього договору про стратегічне партнерство.