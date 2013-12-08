В «Батьківщині» заявили про плани влади ввести надзвичайний стан
02:22, 08 грудня 2013Політика
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Партії «Батьківщина» відомо про намір влади застосувати близько тисячі «тітушок» для провокації бійок на Майдані, внаслідок яких планується ввести надзвичайний стан в Україні.
Як повідомили УНІАН у прес-службі ВО «Батьківщина», це може статися вже сьогодні.
«Ми попереджаємо владу, що ми знаємо про ці плани. Ми звертаємося до людей на Майдані з проханням бути пильними. Ми закликаємо правоохоронців не допустити бійні і не бути співучасниками провокацій», - йдеться в заяві партії.
«Ми також просимо міжнародну спільноту звернути увагу на цю інформацію», - підкреслили в «Батьківщині».
"Нагадуємо провокаторам та організаторам цього цинічного сценарію, що на Майдані працює велика кількість українських та іноземних журналістів, які фіксуватимуть всі події", - підкреслили в опозиції.
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