В «Батьківщині» заявили про плани влади ввести надзвичайний стан

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВО «Батьківщина», це може статися вже сьогодні.

«Ми попереджаємо владу, що ми знаємо про ці плани. Ми звертаємося до людей на Майдані з проханням бути пильними. Ми закликаємо правоохоронців не допустити бійні і не бути співучасниками провокацій», - йдеться в заяві партії.

«Ми також просимо міжнародну спільноту звернути увагу на цю інформацію», - підкреслили в «Батьківщині».

"Нагадуємо провокаторам та організаторам цього цинічного сценарію, що на Майдані працює велика кількість українських та іноземних журналістів, які фіксуватимуть всі події", - підкреслили в опозиції.