У Києві створили стіну пам'яті про побиття людей Беркутом

Більше ста свічок приніс сюди і запалив автор ідеї, активіст Михайло з Запорізької області.

«Коли я приїхав до Києва – я майже нічого не знав про ці події. Побачив ці фотографії побитих до крові людей, і спершу подумав, що це колаж з різних країн, з різних масових акцій. Коли зрозумів, що все це сталося в Києві упродовж двох днів – я був шокований. Можливо, ці свічки на стіні змусять людей замислитися, зрозуміти, що такі речі не повинні повторюватися. Якби серед цих побитих були мої близькі – я не знаю, що б я робив», – сказав Михайло Радіо Свобода.

Імпровізована стіна пам’яті – знаходиться біля одного з входів на Євромайдан, перехожі зупиняються біля неї, а то й фотографуються поруч.