Дівчата під Кабміном провели акцію "Не бий, кохай та захищай"
12:19, 08 грудня 2013Політика
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Близько 50 дівчат у національному вбранні проводять акцію біля Кабміну, закликаючи правоохоронців не застосовувати силу проти мітингувальників.
Фото : @olarhat
Як передає кореспондент УНІАН, дівчата також принесли правоохоронцям квіти та скандують: “Не бий, кохай та захищай”. У руках вони тримають вирізані з картону сердечка.
Спочатку дівчата поспілкувалися з міліціонерами, які стоять біля центрального входу до будівлі Кабміну, потім піднялися на пагорби з боку Маріїнського парку і продовжили скандувати до солдат Внутрішніх військ, які надалі стоять вишикувані у шеренги на розі вулиць Грушевського та Садової, слухаючи свій концерт.
Зараз дівчата подовжують скандувати, намагаючись перекричати виконавців, які виступають для міліції.
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