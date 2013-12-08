Дівчата під Кабміном провели акцію "Не бий, кохай та захищай"

Як передає кореспондент УНІАН, дівчата також принесли правоохоронцям квіти та скандують: “Не бий, кохай та захищай”. У руках вони тримають вирізані з картону сердечка.

Спочатку дівчата поспілкувалися з міліціонерами, які стоять біля центрального входу до будівлі Кабміну, потім піднялися на пагорби з боку Маріїнського парку і продовжили скандувати до солдат Внутрішніх військ, які надалі стоять вишикувані у шеренги на розі вулиць Грушевського та Садової, слухаючи свій концерт.

Зараз дівчата подовжують скандувати, намагаючись перекричати виконавців, які виступають для міліції.