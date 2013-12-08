Група "Першого грудня": Влада повинна почути народ і розпочати з ним розмову (відео)

Про це сьогодні, 8 грудня, зі сцени Майдану оголосив учасник ініціативи «Першого грудня», академік НАН України, директор Інституту філософії НАН України Мирослав Попович, повідомили УНІАН у прес-службі ініціативи.

Як зазначається, учасники ініціативної групи «Першого грудня» Богдан Гаврилишин, кардинал Любомир Гузар, Мирослав Попович, Євген Сверстюк, Вадим Скуратівський також взяли участь у мітингу на Майдані Незалежності 8 грудня. Звернення «В Україні настав новий час» від імені групи зачитав академік Попович.

Група «Першого грудня» наголошує, що влада мусить підтвердити серйозність бажання порозумітися і вийти з громадськістю і опозиційними політиками на відкритий щирий діалог.

«Влада повинна почути народ і розпочати з ним розмову, адже Майдан відображає вимоги і почуття мільйонів людей всієї країни. Європейський Майдан став найважливішим фактором українського політичного життя на тривалу перспективу. Ми хочемо великих і серйозних змін у нашому житті. Вони стосуються найважливішого — принципів взаємовідносин і втілення демократичних цінностей Європи», - сказав Попович.

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Моральні авторитети країни у своєму зверненні наголошують, що однією з найбільших цінностей, які потрібно особливо берегти, — це єдність і цілісність України, яку хочуть порізнити неправдою і маніпуляцією.

«Немає істотної різниці між громадянами України, особливо між молоддю. Ми повинні не тільки бути, але і діяти як один народ. Маємо навчитися говорити один з одним і вести конструктивний діалог, незалежно від поглядів чи регіонального походження», - йдеться у зверненні.

Попович також оголосив три основні вимоги громадськості до керівництва держави.

«Перше. Президент повинен прийняти історичне рішення і оголосити про остаточну готовність України підписати Угоду про асоціацію з Європейським Союзом у термін, публічно визначений з європейськими партнерами», - підкреслив він.

«Друге. Майдан очікує суворого покарання тих, хто застосував силу проти громадян. Вимагаємо звільнити всіх незаконно ув’язнених учасників мирних протестів і припинити будь-які переслідування громадських активістів і студентів», - наголошується у зверненні.

«Третє. Майдан вважає, що нинішній уряд повинен піти у відставку для загального добра держави. Кров дітей, покалічених 30 листопада, — на його руках. Акт насильства позбавив уряд морального права керувати державою. Ми будемо нагадувати про це постійно», - підкреслили автори звернення.

Учасники ініціативи «Першого грудня» закликали Президента знайдіть мужність прийняти ці рішення.

***Створена у 20-ту річницю референдуму (2011 рік) ініціативна група «Першого грудня», до якої ввійшли чільні представники національної інтелігенції: В’ячеслав Брюховецький, Богдан Гаврилишин, Володимир Горбулін, кардинал Любомир Гузар, Іван Дзюба, Мирослав Маринович, Мирослав Попович, Євген Сверстюк, Вадим Скуратівський, Ігор Юхновський, має на меті домогтися "встановлення в країні нових правил гри".