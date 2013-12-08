У ПР заявляють, що «колона агресивно налаштованих людей» провокує мітингувальників на підтримку Януковича

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ПР.

«Колона агресивно налаштованих людей підійшла в район Кріпосного провулку, де провокує громадян, які зібралися і мирно стоять на мітингу на підтримку курсу Президента України», - йдеться в повідомленні.

При цьому в Партії регіонів зазначили, що в останні дні неодноразово закликали лідерів опозиції сісти за стіл переговорів і почати діалог для стабілізації ситуації в суспільстві.

Як повідомлялося, лідери опозиції закликали мітингувальників розпочати з сьогоднішнього дня постійне блокування Адміністрації Президента, Кабінету міністрів, Верховної Ради та прилеглих вулиць.

”З сьогоднішнього дня ми повністю пікетуємо весь урядовий квартал. І кожен день ми будемо пікетувати по ще одній урядовій установі”, - заявив на Майдані Незалежності заявив лідер фракції ”Батьківщина” Арсеній Яценюк.

Він додав, що поблизу будівель урядових установ будуть встановлювати намети.