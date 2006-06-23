Ющенко закликає коаліцію поділитися з Януковичем
Президент вважає, що інтереси опозиції мають бути враховані
Президент України Віктор ЮЩЕНКО переконаний, що частину парламентських комітетів має очолити опозиція.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні журналістам після переговорів з лідерами коаліції.
В.ЮЩЕНКО наголосив на необхідності формувати діалог у рамках Верховної Ради. На його переконання, при розподілі посад у керівництві ВР та комітетах мають бути враховані інтереси як парламентської більшості, так і опозиції. «На мій погляд, щоб продемонструвати добру політичну волю, слід подумати над тим, як частину парламентських комітетів, інститутів, які відповідають за моніторинг дій влади, передати опозиції», - сказав В.ЮЩЕНКО.
Президент зазначив, що йдеться про парламентський комітет з питань свободи слова, Рахункову палату та інші органи. В.ЮЩЕНКО наголосив, що саме на такій основі можна знайти порозуміння у стінах українського парламенту.
Як повідомляв УНІАН, БЮТ, "Наша Україна" та СПУ, які оголосили про створення демократичної коаліції, узгодили між собою розподіл керівних посад у парламенті і комітетів Верховної Ради України.
Згідно з угодою, Спеціальну контрольну комісію Верховної Ради України з питань приватизації та Рахункову палату очолять представники опозиції.
Також опозиції буде віддано всі посади перших заступників голів комітетів.