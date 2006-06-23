Ющенко закликає коаліцію поділитися з Януковичем

Президент України Віктор ЮЩЕНКО переконаний, що частину парламентських комітетів має очолити опозиція.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні журналістам після переговорів з лідерами коаліції.

В.ЮЩЕНКО наголосив на необхідності формувати діалог у рамках Верховної Ради. На його переконання, при розподілі посад у керівництві ВР та комітетах мають бути враховані інтереси як парламентської більшості, так і опозиції. «На мій погляд, щоб продемонструвати добру політичну волю, слід подумати над тим, як частину парламентських комітетів, інститутів, які відповідають за моніторинг дій влади, передати опозиції», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Президент зазначив, що йдеться про парламентський комітет з питань свободи слова, Рахункову палату та інші органи. В.ЮЩЕНКО наголосив, що саме на такій основі можна знайти порозуміння у стінах українського парламенту.

Як повідомляв УНІАН, БЮТ, "Наша Україна" та СПУ, які оголосили про створення демократичної коаліції, узгодили між собою розподіл керівних посад у парламенті і комітетів Верховної Ради України.

Згідно з угодою, Спеціальну контрольну комісію Верховної Ради України з питань приватизації та Рахункову палату очолять представники опозиції.

Також опозиції буде віддано всі посади перших заступників голів комітетів.