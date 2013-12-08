Співачка Руслана вважає вандалізмом знесення пам'ятника Леніну в Києві

"Нам не потрібні будь-які варварські дії. Ми засуджуємо акти вандалізму, дикості, насилля та всього, що може роз'єднати та розколоти українців. Жоден пам'ятник не вартує долі Майдану", - , - написала вона у своєму блозі на "Українській правді".

"Ми не хочемо бути далекими від європейських стандартів і принципів гуманізму. У той час, коли наша мирна ініціатива потребує згуртованості та об'єднання всіх навколо Майдану та мирних протестів до відставки злочинної влади, трощення пам'ятників і заклики до агресії є нічим іншим, як рухом у зворотньому напрямку від євроінтеграції та гуманного суспільства", - наголосила вона.

Співачка закликала мітингувальників діяти цивілізовано: "Ми не хочемо, щоб Творча Революція перетворилася у погроми"