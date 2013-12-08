Прес-секретар Азарова назвав варварством знесення пам`ятника Леніну в Києві

Про це у коментарі УНІАН заявив прес-секретар прем`єр-міністра України Миколи Азарова Віталій Лук`яненко.

«Війна з пам`ятниками - це завжди варварство. Це повернення до самих диких темних періодів в історії людства. Таким чином, у новітній історії людства стався другий випадок, коли знищено пам`ятник, внесений до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Перший випадок стався в Афганістані, коли таліби з танків розстріляли скельне зображення Будди, а другий - коли в Києві, в центрі Європи знищили пам`ятник Леніну» , - заявив Лук`яненко.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 8 грудня, близько 18.00 на бульварі Шевченка в Києві кілька десятків молодиків у масках на обличчях звалили пам`ятник Леніну. Деякі з них тримали прапори партії ”Свобода”. Вони також запалювали фаєри та кидали димові шашки.

На постаменті, де стояв пам`ятник Леніну, встановлено Державний прапор України та червоно-чорний стяг.

Народний депутат від ВО «Свобода» Ігор Мірошниченко заявив Радіо «Свобода», що саме його політична сила причетна до знесення в Києві пам`ятника Леніну.

Довідка УНІАН. До списку об`єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО в Україні внесено три об`єкта, розташованих у Києві: Софійський собор, Києво-Печерська Лавра і Церква Спаса на Берестові.

Пам`ятник Леніну на початку бульвару Тараса Шевченка було встановлено 5 грудня 1946 р. Автори пам`ятника - скульптор Меркуров, архітектори Власов і Єлізаров.

Наприкінці 2000-х років звучали вимоги українських націоналістів знести пам`ятник, проте він залишився як об`єкт, що становить культурну цінність, і тому знесенню не підлягає.