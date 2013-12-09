Янукович пообіцяв ООН "розпочати консультації"
Президент України Віктор Янукович пообіцяв генсеку ООН Пан Гі Муну, що для розрядки ситуації в країні "буде розпочато консультації".
Про це повідомляє ІТАР-ТАРС з посиланням на прес-службу всесвітньої організації.
З ким саме будуть проведені консультації не уточнюється.
У ході телефонної бесіди глава ООН висловив глибоку стурбованість ситуацією на Україні, а також "підкреслив, що не можна вдаватися до насильства, і закликав сторони до мирного діалогу".
"Генеральний секретар вітав запевнення президента в тому, що будуть розпочаті консультації для розрядки обстановки", - зазначено повідомленні організації.
Напередодні з закликом до українських політичних партій проявити стриманість виступив і заступник генерального секретаря ООН з політичних питань Джеффрі Фелтман. Він провів в Україні три дні, в ході яких проводив консультації з представниками влади і громадянського суспільства.