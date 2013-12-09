Янукович пообіцяв ООН "розпочати консультації"

Про це повідомляє ІТАР-ТАРС з посиланням на прес-службу всесвітньої організації.

З ким саме будуть проведені консультації не уточнюється.

У ході телефонної бесіди глава ООН висловив глибоку стурбованість ситуацією на Україні, а також "підкреслив, що не можна вдаватися до насильства, і закликав сторони до мирного діалогу".

"Генеральний секретар вітав запевнення президента в тому, що будуть розпочаті консультації для розрядки обстановки", - зазначено повідомленні організації.

Напередодні з закликом до українських політичних партій проявити стриманість виступив і заступник генерального секретаря ООН з політичних питань Джеффрі Фелтман. Він провів в Україні три дні, в ході яких проводив консультації з представниками влади і громадянського суспільства.